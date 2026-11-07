Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun tedavi sürecinin sağlık ekibinin gözetiminde devam edeceğini ve durumunun günlük olarak takip edileceğini bildirdi.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.''