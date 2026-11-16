Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanan lider Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın sakatlığı teknik heyetin planlarını etkiledi. Milli kalecinin, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Uğurcan'ın görev alamaması halinde kaleyi Jankat Yılmaz'ın koruması bekleniyor.

A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmanın ardından sağ omzunda ağrı hisseden Uğurcan Çakır'ın İzmir'de MR'ı çekilmişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa maçının kadrosundan çıkarılan milli kaleci, bu karşılaşmada forma giyememişti.

OMUZ EKLEM KAPSÜLÜNDE HAFİF GERİLME TESPİT EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır”

KALEYİ JANKAT'IN KORUMASI BEKLENİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 karşılaşmada görev alan Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda kalesinde 22 gol gördü. Milli kaleci, 5 karşılaşmada ise rakip takımlara gol izni vermedi.

Uğurcan'ın Samsunspor karşılaşmasında forma giyememesi durumunda kalede Jankat Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.