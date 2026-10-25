Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde saatler bir saat geri alınırken Türkiye'de saatler değişmedi. Saat farkının artmasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan karşılaşmaları Türkiye saatiyle 20.45 ve 23.00'te başlayacak.

Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kış saati uygulamasına geçilmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatlerini değiştirdi. İki takımın karşılaşmaları 20.45 ve 23.00'te oynanacak.

Avrupa'da saatler bir saat geri alınırken Türkiye'de değişiklik yapılmadı. Böylece Türkiye ile kış saatine geçen ülkeler arasındaki saat farkı arttı.

GALATASARAY'IN ÜÇ MAÇI 20.45'TE

Galatasaray'ın Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord ile sahasında oynayacağı karşılaşmalar 20.45'te başlayacak. AEK ve PSG deplasmanları ise 23.00'te oynanacak. Sarı-kırmızılıların kalan maç programı, Türkiye saatiyle şöyle:

-3 Kasım 2026: Galatasaray – Stuttgart | 20.45

-24 Kasım 2026: Galatasaray – Aston Villa | 20.45

-8 Aralık 2026: AEK – Galatasaray | 23.00

-19 Ocak 2027: Galatasaray – Feyenoord | 20.45

-27 Ocak 2027: PSG – Galatasaray | 23.00

FENERBAHÇE'NİN LIVERPOOL MAÇI 20.45'TE

Fenerbahçe'nin Liverpool deplasmanı ve sahasında oynayacağı Villarreal karşılaşması 20.45'te başlayacak. Shakhtar, LASK ve Atletico Madrid deplasmanlarının başlama saati ise 23.00 olacak. Sarı-lacivertlilerin kalan maç programı, Türkiye saatiyle şöyle:

-4 Kasım 2026: Liverpool – Fenerbahçe | 20.45

-25 Kasım 2026: Shakhtar – Fenerbahçe | 23.00

-9 Aralık 2026: LASK – Fenerbahçe | 23.00

-20 Ocak 2027: Fenerbahçe – Villarreal | 20.45

-27 Ocak 2027: Atletico Madrid – Fenerbahçe | 23.00