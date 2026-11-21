Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Son 4 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem liderliğini sürdürmek hem de kulüp tarihinin iç sahadaki yenilmezlik rekorunu kırmak istiyor. RAMS Park'taki bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Ligde bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya lider girdi.

Samsunspor ise geride kalan 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 7 puanla haftaya 17. sırada başladı.

İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray'ın Samsunspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Deniz.

SAMSUNSPOR: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte Samsunspor maçı öncesinde sakatlıklar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli Rafael Leao, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Milli takımlarında sakatlık yaşayan Macar futbolcu Roland Sallai, Rus Aleksey Batrakov ve Kolombiyalı Davinson Sanchez'in durumunun ise maç günü netleşmesi bekleniyor.

3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kart gören futbolcular, forma giymeleri ve kartla cezalandırılmaları halinde cezalı duruma düşecek.

KARŞILAŞMA BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI'NDA

Galatasaray, Samsunspor maçını kendi sahası RAMS Park'ta oynayamayacak. Stat zemininde devam eden bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY REKOR İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşısında yalnızca 3 puan için değil, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için de mücadele edecek.

Ligde sahasında oynadığı son 41 maçta 33 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, Samsunspor karşısında mağlup olmaması halinde yenilmezlik serisini 42 maça çıkaracak ve kulüp tarihindeki rekorun yeni sahibi olacak.