Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Dursun Özbek başta olmak üzere futbol dünyasının ünlü isimlerini buluşturan düğün, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Geceden yansıyan renkli kareler sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. 27 Kasım Cuma akşamı İstanbul'da düzenlenen nikâh törenine Galatasaray camiasından ve Türk futbolundan çok sayıda tanınmış isim katıldı. Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın da yer aldığı düğünde, futbol dünyasının yıldız isimleri bir araya geldi. Genç çiftin mutlu gününden paylaşılan ilk kareler ise büyük ilgi gördü.

FUTBOL DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ DÜĞÜNDE BULUŞTU

Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. Çiftin bu özel gününde ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra spor dünyasından önemli isimler de yer aldı.

Düğüne Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı.

Törende ayrıca Galatasaraylı futbolcular ve kulüp yöneticileri de genç çifti yalnız bırakmadı.

NİKÂH ŞAHİTLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın nikâh şahitleri arasında futbol dünyasının tanınmış isimleri yer aldı. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Fatih Terim'in yanı sıra Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir de çiftin nikâh şahitliğini yaptı.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER PAYLAŞILDI

Genç çiftin nikâh töreninden ve düğün öncesinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Tuğçe Alaca'nın gelinlik tercihi ve Yunus Akgün'ün damatlığı dikkat çekerken, davetlilerin şıklığı da gecenin öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın mutluluk dolu kareleri kısa sürede futbolseverlerden ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

GALATASARAY'DAN GENÇ ÇİFTE TEBRİK MESAJI

Galatasaray Kulübü de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'yı tebrik etti.

Kulübün mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü olarak genç çifti tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın birlikteliği evlilikle taçlandı. Çift, 1 Ocak 2025'te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından 8 Eylül 2025'te nişanlanmıştı. Yaklaşık 14 aylık nişanlılık sürecinin ardından dünyaevine giren çift, yeni hayatlarına birlikte adım attı.