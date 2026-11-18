Allianz Arena’nın zeminini 200 bin Euro’ya dört günde değiştirecek Almanlar’ın sırrı hazır hibrit çim. Sarı-kırmızılılar ise yüksek maliyeti ve bakım zorluğu nedeniyle bu sistemi tercih etmedi.

Bayern Münih, pazar günü oynanan NFL maçının ardından bozulan Allianz Arena’nın zeminini tamamen yeniliyor. Milano yakınlarından getirilen özel hibrit çimlerin kökleri sentetik tabakaya önceden tutunduğu için uzun bir bekleme süresine ihtiyaç duyulmuyor. Alman devi, faturasını NFL’in karşılayacağı 200 bin Euro’luk operasyonu dört günde tamamlayıp Köln maçına zemini yetiştirmeyi planlıyor.

PAZARLIK HALİNDEYİZ

Galatasaraylı yetkililer ise maliyet ve bakım sıkıntısına dikkat çekti. Bayern’in kullandığı sistemin bakımını Türkiye’de yapacak firma bulunmadığını belirten yetkililer, “Her yıl değiştirmek zorundayız. Bu bize pahalı gelir. Biz 5 yıldır aynı çimi kullanıyoruz” dedi. Sarı-kırmızılılar, devre arasında serilmesi planlanan rulo hibrit çim için İtalyan firmasıyla pazarlık yapıyor.

RAMS PARK'TA ZEMİN SORUNU

Galatasaray, üst üste yapılan hatalar nedeniyle kullanılamaz hale gelen Rams Park zeminini hâlâ hazır hale getiremedi.