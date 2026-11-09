Galatasaray'da 1985-1991 yılları arasında forma giyen efsane futbolcu Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak."

GALATASARAY VASİYETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Galatasaray'da 1985-1991 yılları arasında forma giyen Cevad Prekazi'nin 2016 yılında yaptığı açıklama, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Galatasaray'a ve taraftarlarına duyduğu sevgiyi dile getiren Prekazi, futbol hayatında kendisi için özel bir yere sahip olan iki kulübü unutmadığını belirtmişti.

Prekazi'nin vefatının ardından yeniden gündeme gelen sözleri şöyle:

"Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Burada yedi yıl oynadım, bu forma benim için her şey. Taraftarları her zaman sevdim, onlar da beni sevdi. Aramızda her zaman büyük bir saygı vardı. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak."