Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki takımın kadro değerleri gündem oldu. Sarı-kırmızılıların toplam kadro değeri 381,5 milyon euroya ulaşırken, Fenerbahçe'nin kadro değeri 261,2 milyon euro olarak kaydedildi. İki takım arasındaki piyasa değeri farkı ise dikkat çekti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında kilit rol oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip oldu. İki ezeli rakip, tarihlerinde ilk kez bu kadar yüksek piyasa değerine sahip kadrolarla karşı karşıya gelecek.

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray’ın kadro değeri 381,50 milyon euroya, Fenerbahçe’nin kadro değeri ise 261,20 milyon euroya ulaşıyor. Bu rakamlar, dev derbinin yalnızca saha içindeki rekabetle değil, yıldız futbolcuların piyasa değerleriyle de dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

GALATASARAY 381,5 MİLYON EURO, FENERBAHÇE 261,2 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Derbi öncesinde iki ezeli rakibin toplam kadro değeri 642,7 milyon euroya ulaşıyor. Galatasaray, 381,50 milyon euroluk kadro değeriyle Fenerbahçe’nin 120,3 milyon euro önünde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki yıldızlar, takımın yüksek piyasa değerinde önemli pay sahibi olurken Fenerbahçe de kadrosundaki dikkat çeken isimlerle rekabette yer alıyor. İki takımın kadro değerleri arasındaki fark, derbi öncesinde öne çıkan istatistiklerden biri olarak dikkat çekiyor.

DERBİNİN EN PAHALI FUTBOLCUSU VICTOR OSIMHEN

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 65 milyon euroluk piyasa değeriyle derbinin en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor. Osimhen, bu değeriyle Türkiye’nin en pahalı futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Hücum gücü ve gol katkısıyla sarı-kırmızılı takımın önemli isimleri arasında yer alan Osimhen, derbinin en çok dikkat çeken yıldızlarından biri olacak. Yıldız futbolcunun performansı, şampiyonluk yarışının seyrini etkileyebilecek karşılaşmada yakından takip edilecek.

GREENWOOD VE RAFAEL LEAO 40 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Osimhen’i, 40’ar milyon euroluk piyasa değerleriyle Fenerbahçe’nin İngiliz yıldızı Greenwood ve Galatasaray’ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao takip ediyor. İki futbolcu, derbinin en değerli isimleri arasında yer alarak karşılaşmanın yıldızları arasında gösteriliyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz 30 milyon euroluk değeriyle öne çıkarken Fenerbahçe’de Batrakov’un piyasa değeri 28 milyon euro olarak belirtiliyor. Bu isimler, iki takımın yüksek kadro değerine katkı sağlayan futbolcular arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE GUENDOUZI VE NENE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe’de Greenwood’un ardından en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 27 milyon euroyla Guendouzi olarak sıralanıyor. Sarı-lacivertli ekibin oyuncularından Nene ise 20 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor.

İki takımın yıldızlarla dolu kadroları, derbi öncesinde heyecanı artırıyor. Ancak piyasa değerleri futbolcuların ekonomik karşılığını gösterirken maçın sonucunu tek başına belirlemiyor. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede sonucu sahadaki performans, taktik tercihler ve oyuncuların bireysel katkıları belirleyecek.