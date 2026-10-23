PFDK, geçen hafta oynanan karşılaşmalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 60 bin, Trabzonspor'a 710 bin lira ceza uygulanırken teknik heyetler ve futbolcular hakkında da yaptırım kararları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş'a 1 milyon 60 bin lira, Trabzonspor'a 710 bin lira, Gençlerbirliği'ne 530 bin lira, Göztepe'ye 420 bin lira ve Amedspor'a 350 bin lira para cezası uygulandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor ise çeşitli ihlaller nedeniyle 280'er bin lira para cezasına çarptırıldı.

ORHAN AK'A BİR MAÇ GİRİŞ YASAĞI

Kurul, Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'a rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin lira para cezası verdi.

İstanbul Başakşehir antrenörü John Lammers'e de rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 100 bin lira para cezası uygulandı.

ÜÇ FUTBOLCUYA İKİŞER MAÇ MEN

PFDK'nin 1. Lig ekiplerine yönelik kararları kapsamında Batman Petrolspor'a 280 bin lira, Kayserispor ve Vanspor FK'ya ise 140'ar bin lira para cezası verildi.

Rakip takım oyuncularına yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle Ümraniyesporlu Oğuz Yıldırım, İstanbulsporlu Aytaç Kara ve Muğlasporlu Luis Mago'ya ikişer resmi müsabakadan men cezası uygulandı. Üç futbolcuya ayrıca 33 bin 500'er lira para cezası verildi.