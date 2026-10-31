İspanya LaLiga'da hakemler, her hafta seçilecek iki karşılaşmanın ardından canlı yayına çıkarak kararlarını değerlendirecek. Yeni uygulama, 31 Ekim'deki Levante-Atletico Madrid maçıyla başlayacak.

İspanya LaLiga yönetimi, hakemlerle ilgili dikkat çeken yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2026/27 sezonunun 11. haftasından itibaren seçilecek iki maçın ardından hakemler, karşılaşmalardaki kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Uygulamanın ilk aşamada haftada iki maçla sınırlı tutulacağı belirtildi. İspanya'da daha önce bazı karşılaşmalar öncesinde düzenlenen basın toplantılarına hakemler de katılmıştı.

HAKEMLER MAÇ SONRASI CANLI YAYINA KATILACAK

AS'ta yer alan habere göre hakemler, karşılaşmaların ardından LaLiga'nın İspanya'daki yayıncı kuruluşlarının canlı yayınlarına katılarak röportaj verecek. Hakemler, maç sırasında verdikleri kararlar ve tartışmalı pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerini paylaşabilecek.

Ancak yapılacak röportajların, İspanyol futbolunun değerini görsel ve işitsel açıdan artıracak, aynı zamanda hakemlerin itibarına zarar vermeyecek bir çerçevede gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İLK UYGULAMA LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇINDA

Yeni uygulamanın ilk olarak Levante-Atletico Madrid karşılaşmasının ardından hayata geçirilmesi planlanıyor. Uygulama, yarın oynanacak Athletic Bilbao-Real Sociedad derbisinin ardından da devam edecek.

Şimdilik haftada iki karşılaşmanın seçileceği ve hakemlerin yalnızca ligin iki yayıncı kuruluşunda açıklama yapacağı belirtildi.