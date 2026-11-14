İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Tenerife oyuncusu Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine neden olan müdahalesi nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verdi. Verilebilecek en ağır yaptırımın uygulandığını açıklayan kurul, yarıda kalan karşılaşmanın oynanmayacağını duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine neden olan müdahalesi nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verdi. Kurul, bu cezanın verilebilecek en üst yaptırım olduğunu açıkladı.

Tenerife ile Andorra arasında oynanan ve trajik olay nedeniyle yarıda kalan karşılaşmanın kalan bölümünün oynanmayacağı da duyuruldu. Kurulun açıklamasında, "Bu trajik olayın meydana geldiği dakikadan itibaren maçın kalan bölümü oynanmayacak." denildi.

FUTBOLA DÖNÜŞ KARARINI KENDİSİ VERECEK

Owono, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirtmişti. Andorra Teknik Direktörü Carles Manso da kalecinin futbola dönüp dönmeyeceğine kendisinin karar vereceğini ifade etmişti.

Manso, "Ona geri dönmek isteyip istemediğine, ne zaman döneceğine veya dönmek istemediğine dair herhangi bir kararı tamamen özgürce verebilmesi için alan tanıyacağız. Böyle bir kararı almaya gerçekten hazır olduğunu hissettiğinde ve uygun olduğunu düşündüğünde bunu yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

MÜDAHALENİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun sert müdahalesi sonrası göğsüne aldığı darbenin ardından yerde kalmıştı.

Hastaneye kaldırılan İspanyol futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.