Cizre Belediyespor’un U17 takımını karşılaşmaya götüren otobüs, Şırnak merkezdeki trafik denetiminde renkleri ve üzerindeki yazılar nedeniyle trafikten men edildi. Araca 1.246 TL para cezası kesilirken, futbolcuların maçlarına yetişebilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için otobüsün 7 gün süreyle geçici olarak trafiğe çıkmasına izin verildi.

Cizre Belediyespor U17 ile Seza Çimento Elazığspor U17 takımları arasında Şırnak merkezde oynanacak karşılaşma için yola çıkan kulüp otobüsü, kent girişindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Otobüsün yeşil ve kırmızı renklerinin yanı sıra logosunda sarı rengin bulunması ve üzerinde “Cizre Belediyesi” yazısının yer alması denetim sırasında tutanak altına alındı.

Cizre Belediyespor U17 takımını karşılaşmaya götüren kulüp otobüsü, Şırnak girişindeki trafik denetim noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından araca 1.246 TL para cezası kesildi, futbolcular ve kulüp yetkilileri otobüsten indirildi.

TRAFİKTEN MEN KARARININ GEREKÇESİ

Denetim tutanağında cezanın gerekçesi, “Bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, izni olmadan araçların dışında reklam, yazı, işaret, resim, ilan, flama-bayrak vb. takmak, asmak ve ışıklı donanım bulundurmak” şeklinde açıklandı.

Kulüp yetkilileri ise telefonla yaptıkları açıklamada, polis ekiplerinin kendilerine “Uygun olmayan renklerden kaynaklı işlem yapacağız” dediğini aktardı.

Yetkililer, kontrol noktasında yaklaşık yarım saat bekletildiklerini, karara tepki göstermelerinin ardından otobüsün trafikten men edildiğini öne sürdü. İşlem sırasında otobüsün üzerindeki “Cizre Belediyesi” yazısının da gerekçe olarak gösterildiği belirtildi.

OTOBÜSE 7 GÜNLÜK GEÇİCİ İZİN

Yaşanan işlemler nedeniyle karşılaşmaya yetişme konusunda mağduriyet yaşama riski bulunan genç futbolcular için otobüse 7 gün süreyle geçici olarak trafiğe çıkma izni verildi. Böylece takımın müsabakaya ulaşabilmesi ve araçla ilgili eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

Olay, spor çevrelerinde ve kamuoyunda tartışma konusu oldu.