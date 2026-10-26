Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin kongresinde kadınlara sütyen kontrolü yapıldığı iddia edildi. L’Express’in doğruladığı bilgiye göre, kontrollerin olası bir Femen protestosunu önlemek amacıyla yapıldığı öne sürüldü.

L’Express çalışanı Marylou Magal, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Birlik Partisi’nin kongresinde kadınlara yönelik “hızlı bir üst aranması yapıldığı”nı yazdı.

Congrès du RN à Orléans : A l’entrée le DPS effectue une « rapide fouille au corps ». Les agents glissent une main dans le dos des femmes « pour savoir si vous portez un soutif ». Dans le cas contraire, elles ne sont pas autorisées à rentrer, « à cause des FEMEN ». — Marylou Magal (@marylou_magal) October 24, 2026

Magal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görevliler, kadınların sırtına bir elini sokarak 'sütyen giyip giymediğinizi' kontrol ediyor. Giymiyorlarsa, 'FEMEN yüzünden' içeri girmelerine izin verilmiyor"

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ulusal Birlik Partisi, geçtiğimiz ay da benzer bir iddiayla gündeme gelmişti.

France Inter’in aktardığına göre, Marine Le Pen’in 13 Eylül’de Hénin-Beaumont’da yaptığı sezon açılış konuşmasına katılan iki kadın, vücutlarında herhangi bir slogan ya da yazı bulunmadığını göstermek amacıyla tuvalette kontrol edilmek zorunda kalmıştı.

JORDAN BARDELLA YENİDEN PARTİ LİDERİ SEÇİLDİ

Öte yandan, Ulusal Birlik Partisi’nin 24 Ekim’de Fransa’nın Orléans kentinde düzenlenen kongresinde Jordan Bardella yeniden genel başkan seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde Bardella, parti liderliğini sürdürme hakkı kazandı.