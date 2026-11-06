Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Sao Paulo Grand Prix'si için geri sayım başladı. Brezilya'daki mücadelede pilotlar, şampiyonluk yarışında kritik puanlar kazanmak için piste çıkacak. Sıralama turları ve yarışın başlama saatleri belli oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Brezilya. Sezonun 20. yarışı olan Sao Paulo Grand Prix'si, 8 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Sao Paulo'daki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde pilotlar 71 tur üzerinden mücadele edecek. Sıralama turları ise 7 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak.

ANTONELLİ ŞAMPİYON OLARAK GELİYOR

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak dünya şampiyonluğunu ilan etti. Antonelli, Formula 1 tarihinde bu başarıya ulaşan en genç pilot unvanını aldı.

Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında ilk beş sıra şöyle:

Kimi Antonelli (İtalya): 380 puan Max Verstappen (Hollanda): 261 puan Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 259 puan George Russell (Büyük Britanya): 250 puan Charles Leclerc (Monako): 245 puan

Takımlar klasmanının ilk beş sırasında ise şu ekipler bulunuyor: