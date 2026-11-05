AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “fon vurgunu” olarak bilinen soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Şüpheli sıfatıyla yeniden çağrılan üç ismin ikinci kez ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere emniyet aracılığıyla savcılığa çağrıldı.

KAYA ÇİFTİ ADLİYEYE GELDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, saat 11.00 sıralarında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Adliye girişinde gazetecilerin, “163 milyon lirayı nereden temin ettiniz?” sorusunu yönelttiği Kaya çifti, soruya yanıt vermedi.

İLK İFADELER 7 EKİM'DE ALINMIŞTI

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, 7 Ekim'de savcılığa giderek ayrı ayrı ifade vermişti.

İfadelerde, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım-satım işlemleri ve bu işlemlerin ardından yaşanan para hareketlerine ilişkin sorular yöneltilmişti.

Kaya çiftinin, hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesiyle hareket etmediklerini ve kendilerine özel bilgi verilmediğini belirttiği aktarılmıştı.

Çiftin ayrıca, yatırımlarından elde ettikleri kazanç olarak değerlendirilen tutarları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan ettiği belirtilmişti.

ESKİ SPK BAŞKANI DA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermişti. Gönül, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

2 MİLYAR 170 MİLYON LİRALIK KAZANÇ..

Soruşturma, sermaye piyasalarındaki fon işlemleri ve Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gündeme gelen iddialarla kamuoyunun dikkatini çekmişti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kaya çiftinin söz konusu hisselere yaklaşık 163 milyon lira yatırım yaptığını, satış işlemlerinin ardından ise yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiğini öne sürmüştü.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29 Eylül'de Kaya çiftinin mal varlıklarının dondurulmasına yönelik girişimde bulunduğu da belirtilmişti.

Üç ismin yeniden ifade vermesi beklenirken, soruşturmanın bundan sonraki sürecinde savcılığın değerlendirmeleri belirleyici olacak.