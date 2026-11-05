Fonların tasfiye sürecinde yüz binlerce yatırımcıya yapılan ödemelerin toplamı 117,6 milyar liraya ulaştı. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219, olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya ödeme yapılırken, 133 bin 839 kişinin ana parasının tamamı karşılandı.

DHA- Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılan ödemelerin ayrıntıları belli oldu. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62 milyar 200 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ödeme alan yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Olağan tasfiye sürecinde ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55 milyar 400 milyon lira ödeme yapıldı.

Olağanüstü ve olağan tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerle birlikte yatırımcılara aktarılan toplam tutar 117 milyar 600 milyon liraya ulaştı.

TOPLAM 446 BİNİ AŞKIN YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI

Her iki tasfiye süreci birlikte değerlendirildiğinde toplam 446 bin 40 yatırımcıya ödeme gerçekleştirildiği görüldü.

Yüz binlerce yatırımcının alacaklarının karşılanmasına yönelik işlemler devam ederken, olağanüstü tasfiye kapsamında ana parasının tamamını geri alan yatırımcı sayısı 133 bin 839 olarak kayıtlara geçti.