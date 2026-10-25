Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak’ın da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Taha Çakmak, geçen hafta istifa etmişti.

Türkiye Sigorta AŞ tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır” denilmişti.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.

Soruşturma çerçevesinde diğer aile fertlerinin malvarlıklarının da dondurulduğu belirtildi.

Bu arada Erdoğan’ın eski başdanışmanı Ertan Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. “Türkiye Yüzyılı” sloganının mimarlarından olduğu belirtilen Aydın, bir dönem soruşturmanın odağındaki Tera Menkul Değerler’de bağımsız denetim kurulu üyeliği yapmıştı.