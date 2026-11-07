İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eski Başkanvekili Enver Usca tutuklandı. Soruşturma kapsamında Usca ile birlikte 3 kişi daha cezaevine gönderildi.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklananlar:
- Ümit SİNCANLI- (220/2 , 282/1)
- Mustafa Alper TAŞ- (252)
-Ercan URKAN-(252/2)
-Enver USCA- (252/2)
-Kürşad Sait BABUÇCU- Adli kontrol
- Bülent Murat HAHOLU- ifadesinin ardından savcılıktan serbest