Fon krizine ilişkin soruşturmada, tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın İngiltere'ye beş işlemle toplam 2,55 milyar TL gönderdiği tespit edildi. Londra merkezli iki şirketin hesaplarındaki toplam 29,2 milyon sterlin donduruldu. Paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.

Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, İngiltere'deki iki şirketin Barclays Bank PLC bünyesindeki hesaplarında bulunan toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkileri kaldırıldı. Hesaplardaki paranın üçüncü kişilere aktarılması engellenirken Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'nin ardından İngiltere'ye de yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında beş ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL’nin İngiltere merkezli PSL Asset Management Limited’in hesabına gönderildiği tespit edildi.

PARA TRANSFERLERİNİN AÇIKLAMASINDA “SERMAYE AKTARIMI” İFADESİ KULLANILDI

İncelemelerde, söz konusu para transferlerinin açıklama bölümünde İngilizce “Capital Injection” (Sermaye Aktarımı) ifadesinin yer aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile bağlantılı PSL Capital Limited şirketi de incelemeye alındı. Yapılan tespitlere göre her iki şirketin de tek ortağı Pusula Finans Holding A.Ş. olurken, şirketlerin Londra’da aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlendi.

İNGİLTERE’DEKİ HESAPLARDA 29,2 MİLYON STERLİNLİK TUTAR DONDURULDU

İngiltere’deki yetkili makamlara yapılan bildirimin ardından, Barclays Bank PLC bünyesinde bulunan iki şirket hesabına yönelik işlem gerçekleştirildi.

PSL Asset Management Limited’in hesabındaki 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited’in hesabındaki 20 milyon 236 bin 285,34 sterlin olmak üzere toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkilerinin kaldırıldığı bildirildi.

Ayrıca hesaplarda bulunan paranın üçüncü kişilere aktarılmasının da engellendiği belirtildi.

PARANIN TÜRKİYE’YE İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

İngiltere’deki hesapların dondurulmasının ardından, söz konusu tutarın Türkiye’ye iadesine yönelik sürecin başlatıldığı aktarıldı.

Fon krizine ilişkin soruşturma devam ederken, yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri ve bağlantılı şirketlerin faaliyetlerine yönelik incelemeler de sürüyor.