Beşiktaş'ın Batum'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Filistin bayrağı açan Selçuk Maz ve Emre Atak, 15-20 polisin müdahalesine maruz kaldıklarını söyledi. İki taraftar, bayraklarının ellerinden alındığını, darbedildiklerini ve gözaltına alınmaya çalışıldıklarını anlattı.

AA- Beşiktaş'ın Batum'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerde yaşanan polis müdahalesine ilişkin yeni görüntüler gündeme geldi. Filistin bayrağı açtıkları sırada polisin müdahalesine maruz kaldıklarını belirten Mudanya Beşiktaşlılar Derneği yöneticileri Selçuk Maz ve Emre Atak, maç sırasında yaşadıklarını anlattı.

"BİZE HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADAN ELİMİZDEKİ BAYRAĞI ALDILAR"

Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş kongre üyesi Selçuk Maz, karşılaşma için İstanbul'dan doğrudan Batum'a gittiklerini söyledi. Havaalanında bazı sorularla karşılaştıklarını ancak maç saatine kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirten Maz, Filistin'e destek amacıyla yanlarında getirdikleri bayrakla stada da sorunsuz girdiklerini ifade etti.

Doğu tribününde, İsrail taraftarlarının bulunduğu bölüme yakın bir noktada oturduklarını anlatan Maz, karşı tribünde İsrail bayraklarını gördükten sonra kendilerinin de Filistin bayrağını açtıklarını söyledi. Maz'ın aktardığına göre bayrak yaklaşık 5-10 dakika açık kaldıktan sonra polisler yanlarına geldi.

Polis müdahalesini anlatan Maz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bayrağı tutarken alt taraftan 15-20 polis bize doğru yürüdü. Bize hiçbir açıklama yapmadan elimizdeki bayrağı direkt çekip aldılar. Biz de bayrağı tutmaya çalıştık. O sırada hepsi beraber bize yumruk atmaya başladı."

Önce arkadaşına vurulduğunu, ardından onu kurtarmaya çalışırken kendisinin de müdahaleye maruz kaldığını belirten Maz, diğer taraftarların desteğiyle tribünde farklı bir bölüme geçtiklerini söyledi.

Bayrağın kendilerine geri verilmediğini ifade eden Maz, "Bizi hem darbettiler, üstüne bir de gözaltına almaya çalıştılar" dedi.

MAÇ SIRASINDA BİBER GAZI KULLANILDI

Yaşanan müdahalenin galibiyet sevincini gölgelediğini belirten Maz, "Çok şükür maçı kazandık ama bütün keyfimiz bozuldu" ifadelerini kullandı.

Bulundukları tribündeki olayların ardından polisin, karşılaşma devam ederken başka bir tribüne biber gazıyla girdiğini öne süren Maz, bu bölümde bulunan bazı arkadaşlarının yaralandığını aktardı.

Yaklaşık 30 yıldır maçlara gittiğini söyleyen Maz, karşılaşma devam ederken biber gazı kullanıldığına ilk kez tanık olduğunu belirterek yaşanan olaylardan polisi sorumlu tuttu.

"İLK ÖNCE BENİ ALDILAR"

Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Atak da gün boyunca Batum'da Filistin bayrağıyla dolaştıklarını ve bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlattı.

İsrail taraftarlarının bulunduğu tribündeki seyircilerin olayları tetiklediğini savunan Atak, Filistin bayrağını açmalarından yaklaşık beş dakika sonra polis müdahalesinin başladığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Atak, "İlk önce beni aldılar, bayrağı almaya çalıştılar; arkadaşım beni kurtardı. Daha sonra onu almaya çalıştılar. Biraz orada darp yaşadık" dedi.

Gürcistan halkıyla, devletiyle ve polisiyle daha önce herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirten Atak, ertesi gün Türkiye'ye dönmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.