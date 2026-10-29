Sosyal medyada lüks yaşam paylaşımlarıyla gündeme gelen ve “Tayyargiller” olarak tanınan Özlem ve Tayyar Öz çifti, bu kez Instagram hesabıyla ilgili gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık 4,3 milyon takipçisi bulunan Özlem Öz’ün hesabına erişim engeli getirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde beşinci çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, çocukları ve ailesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle daha önce de mahremiyet tartışmalarının odağında yer almıştı.

ÖZLEM ÖZ’ÜN İNSTAGRAM HESABI ASKIYA ALINDI

Özlem Öz’ün yaklaşık 4,3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabının askıya alındığı bildirildi. Fenomenin özellikle çocuklarına ait özel görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması, kamuoyunda çeşitli eleştirilere neden olmuştu.

Öz’ün, ağustos ayında dünyaya gelen beşinci çocuğuyla ilgili sünnet görüntülerini paylaşması da tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, çocukların özel yaşamlarına ait görüntülerin paylaşılmasını eleştirerek bu içeriklerin etkileşim amacıyla kullanıldığı yönünde yorumlarda bulunmuştu.