Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ayrılığının ardından kulüple mahkemelik olan Max Kruse, futbolu bıraktıktan sonra bambaşka bir işe yöneldi. 38 yaşındaki eski yıldız, bu kez sahalarda değil, dondurma tezgâhında adından söz ettiriyor. Üstelik dondurmalarını futbol kulüplerinin renklerinde üretiyor.

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla yeşil sahalarda mücadele eden Max Kruse, futbol kariyerinin ardından herkesi şaşırtan bir işe başladı. 38 yaşındaki eski Alman futbolcu, kendi dondurma markasını kurarak iş dünyasına adım attı.

FUTBOL KULÜPLERİNİN RENKLERİNDE DONDURMA ÜRETİYOR

Kruse, "Byce – Ice Cream for True Fans" adını verdiği markasıyla futbol tutkusunu dondurmayla birleştirdi. Almanya'da büyük ilgi gören Spaghetti Eis tatlısından esinlenerek hazırlanan ürünler, futbol kulüplerinin renklerini taşıyor.

Eski futbolcu, Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok takımla çalıştıklarını belirterek, her kulübün renklerine özel dondurmalar ürettiklerini söyledi.

330 mililitrelik ambalajlarda satışa sunulan dondurmalar şu ana kadar Borussia Dortmund, MSV Duisburg, VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf ve Arminia Bielefeld taraftarlarıyla buluştu. Kruse'nin hedefi ise markayı daha fazla kulüple buluşturmak.

İŞİN MUTFAĞINDA DA KENDİSİ VAR

Yeni girişimini, Paderborn döneminden tanıdığı ve ailesi 30 yıldır dondurmacılık yapan bir arkadaşıyla birlikte yürüten Kruse, üretim sürecinde de bizzat yer alıyor.

Eski futbolcu, dondurmaları ortağıyla birlikte kendilerinin hazırladığını belirtirken, kulüplerle anlaşma yapmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını da dile getirdi. Bazı takımların başka dondurma firmalarıyla uzun süreli anlaşmalarının bulunması, girişimin önündeki en büyük engellerden biri oldu.

FENERBAHÇE İLE YAŞADIĞI KRİZLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Max Kruse, Türkiye'de ise özellikle Fenerbahçe'den ayrılış süreciyle hatırlanıyor. 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Alman futbolcu, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran 2020'de sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kruse, yaklaşık 7,5 milyon euro talebiyle FIFA'ya başvururken Fenerbahçe yönetimi de sözleşmenin haksız feshedildiğini savunarak oyuncudan yaklaşık 18 milyon euro tazminat istedi.

İki taraf arasındaki hukuki süreç, 29 Aralık 2020'de yapılan anlaşmayla sona erdi. Fenerbahçe macerasının ardından Union Berlin'e transfer olan Kruse, 2023 yılında profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Ancak amatör seviyede futbol oynamayı sürdürüyor.