Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için Sergio Conceição ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Portekizli teknik adamın İstanbul'a davet edildiği ve kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição isminde mutabakata vardığı ileri sürüldü.

HT Spor'un aktardığı bilgilere göre 51 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı. İstanbul'a davet edildiği belirtilen Conceição'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının İstanbul'da yapacağı görüşmelerin ardından sürecin netlik kazanacağı ifade edildi. Fenerbahçe cephesinden ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SERGIO CONCEIÇÃO'NUN FUTBOLCULUK KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceição; Académica, Braga, Vitória Guimarães ve Fransa temsilcisi Nantes'ta görev yaptı. Portekizli teknik adam, kariyerinin en başarılı dönemini ise Porto'da geçirdi.

2017-2024 yılları arasında Porto'yu çalıştıran Conceição, toplam 368 karşılaşmada görev aldı ve 2,29 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, Portekiz ekibiyle üç lig şampiyonluğu, dört Portekiz Kupası, üç Portekiz Süper Kupası ve bir Lig Kupası olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.

Porto ile Avrupa arenasında da önemli başarılara imza atan Conceição, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

MILAN'DA INTER'İ YENEREK KUPAYA ULAŞTI

Porto'daki görevinden ayrıldıktan sonra Aralık 2024'te Milan'ın başına geçen Sergio Conceição, İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 1,71 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam, Milan ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Conceição yönetimindeki Milan, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Inter'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Ancak deneyimli çalıştırıcının İtalya macerası uzun sürmedi ve Haziran 2025'te Milan ile yolları ayrıldı.

SON GÖREVİ SUUDİ ARABİSTAN'DA AL-ITTIHAD OLDU

Milan'dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın başına geçen Conceição, Ekim 2025'te görevine başladı. Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 41 karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 1,71 puan ortalaması yakaladı.

Al-Ittihad, 2 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Sergio Conceição ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Son olarak Suudi Arabistan ekibinde görev yapan deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile anılması futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli yönetimin anlaşma iddiasına ilişkin atacağı adımlar ve Conceição'nun İstanbul'a gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.