Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğuna Dirk Kuyt'ın getirildiğini duyurdu. Kuyt, yeni teknik direktör belirlenene kadar görev yapacak.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın görevinden ayrılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takımı’nın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt’ın üstleneceğini duyurdu.

Kulüpte yeni teknik direktör arayışları sürerken Hollandalı çalıştırıcı, geçiş sürecinde takımın başında yer alacak.

FENERBAHÇE’DEN RESMÎ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından geçici görevlendirmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.”

İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ayrılık süreci, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından gündeme gelmişti. 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıklayan Kartal, kulübün önünü açmak istediğini belirtmişti. Ancak başkan Aziz Yıldırım’ın desteğiyle görevine devam etmişti.

Kartal’ın ikinci kez ayrılık kararı almasının ardından ise yönetim, 27 Ekim 2026’da yapılan görüşmeler sonucunda deneyimli teknik direktörle yolların ayrıldığını duyurdu.

Kartal, Fenerbahçe’deki son döneminde 18 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son olarak Galatasaray derbisinde alınan 2-1’lik yenilginin ardından ayrılık süreci kesinleşti.