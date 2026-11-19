Fenerbahçe'de devre arası transfer hareketliliği öncesinde Romelu Lukaku'nun adı ayrılık ihtimaliyle gündeme geldi. Belçikalı golcüye MLS ekiplerinin ilgi gösterdiği belirtilirken, sarı-lacivertli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılabilecek futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun geleceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce de MLS ekiplerinden Cincinnati'nin gündemine gelen Lukaku için taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. ABD temsilcisinin, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Cincinnati'nin yanı sıra iki MLS takımının daha önümüzdeki dönemde Lukaku için transfer girişiminde bulunabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ

Fenerbahçe, 33 yaşındaki santrforu sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den 6 milyon euro bonservis bedeli ve ek ödemeler karşılığında kadrosuna kattı.

Ancak Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Lukaku, görev aldığı 16 resmi karşılaşmanın yalnızca 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı.

16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İlk 11'deki yerini düzenli olarak alamayan deneyimli golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

Kariyeri boyunca Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi önemli kulüplerde forma giyen Lukaku, geçtiğimiz günlerde Belçika Milli Takımı kariyerini de noktaladığını açıklamıştı.

MLS ekiplerinin ilgisinin ardından gözler Fenerbahçe yönetimi ve Belçikalı futbolcunun vereceği karara çevrildi. Lukaku'nun ara transfer döneminde sarı-lacivertli takımdan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak.