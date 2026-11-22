Kocaelispor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından lider Galatasaray ile puan farkı 11'e çıkan Fenerbahçe'de yönetim olağanüstü toplandı. Sarı-lacivertli kurmayların, formsuz ve disiplinsiz tavırlar sergilediği değerlendirilen bir veya iki futbolcu için kadro dışı bırakma dahil ağır yaptırımları masaya yatırdığı öne sürüldü.

Süper Lig’de Kocaelispor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de, lider Galatasaray ile puan farkının 11’e yükselmesi yönetimi harekete geçirdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren sarı-lacivertli idarecilerin, takımın şampiyonluk yolundaki gidişatını ve sahadaki performansını masaya yatırdığı öğrenildi.

Kulüp koridorlarından yansıyan iddialara göre yönetim kurulu, disiplinsiz tavırlar sergilediği veya formu beklentilerin altında kaldığı değerlendirilen bir ya da iki futbolcuya yönelik sert yaptırımlar uygulamayı gündemine aldı.

Masadaki en ciddi seçenekler arasında kadro dışı bırakma kararının da bulunduğu öne sürülürken, sarı-lacivertli kurmayların bu radikal adımlarla takım içindeki forma rekabetini yeniden canlandırmayı ve camiayı şampiyonluk hedefi etrafında kenetlemeyi amaçladığı belirtiliyor.