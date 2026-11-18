Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, iç transferde iki milli futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin Mert Müldür'e 3 yıllık, İrfan Can Kahveci'ye ise 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü. Anlaşma için gözler iki futbolcunun vereceği karara çevrildi.

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertli yönetim, kadroda bulunan milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür ile yola devam etmek istiyor.

Yönetim, iki futbolcuyla da yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Oyuncuların takımda kalmaya sıcak bakması halinde kontrat görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.

MERT MÜLDÜR'E 3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetiminin Mert Müldür için uzun vadeli bir planlama yaptığı belirtildi. Sarı-lacivertli kurmayların milli futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE 1+1 YILLIK TEKLİF

İç transferde takımda tutulması istenen bir diğer isim ise İrfan Can Kahveci oldu. Yönetimin deneyimli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

GÖZLER İKİ FUTBOLCUNUN KARARINDA

Fenerbahçe yönetimi her iki oyuncuyla da sözleşme yenilemek istese de süreç futbolcuların kararına bağlı olacak. İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür'ün takımda kalmayı kabul etmesi halinde yeni sözleşmeler için görüşmelerin ilerletilmesi bekleniyor.