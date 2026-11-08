Fenerbahçe U19 Takımı'nda UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Liverpool maçı sonrası yaşanan kriz faturayla sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin Liverpool'a 5-3 mağlup olduğu karşılaşmada oyundan çıkarılmasına sert tepki gösteren Çağrı Hakan Balta, ligde oynanan Çorum FK maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında kenara alınan 18 yaşındaki genç futbolcu, teknik heyetin kararına sinirlenerek formasını çıkarmış ve yedek kulübesine uğramadan doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Saha kenarındaki disiplinsiz tavırları futbol kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran genç oyuncuya ceza gecikmedi. U19 Takımı Teknik Direktörü Mustafa Ertem'in sergilediği bu tepki ve saygısız tutum nedeniyle Çağrı Hakan Balta'yı Çorum FK karşılaşmasının kadrosuna almayarak cezalandırdığı öğrenildi.