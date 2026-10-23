Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Ognjen Mimovic’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin, forma şansı bulmakta zorlanan Sırp futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı ve oyuncu için teklif beklendiği öne sürüldü.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe’de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni transferlere yer açmak ve yabancı kontenjanını düzenlemek amacıyla bazı oyuncularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddialara göre ayrılık ihtimali bulunan isimlerin başında Ognjen Mimovic geliyor.

MIMOVIC’İN TAKIMDAN AYRILABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Milliyet’in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için Sırp futbolcu Ognjen Mimovic’in ayrılığına sıcak bakıyor. Teknik heyetin planlamasında öncelikli bir konumda olmadığı öne sürülen oyuncunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KADRODA YER ALDI, SÜRE BULAMADI

Mimovic, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı üç karşılaşmada maç kadrosunda bulunmasına rağmen sahada görev alamadı. Forma şansı bulmakta zorlanan Sırp futbolcunun, devre arasında ayrılması gündeme gelen isimlerden biri olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sarı-lacivertli ekibin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda oyuncu kadrosunda değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Yönetimin, Mimovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği öne sürülürken futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz resmî bir ayrılık açıklaması yapılmadı.