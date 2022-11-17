Fazla kilo erkek cinselliğini nasıl etkiler?

Şişmanlık cinsel sağlığı da olumsuz etkiler. Kilo ve yağ oranındaki artış erkeklerde testosteronun düşmesine neden olur. Bu durum da cinsel sorunları tetikler…

Niye ereksiyon sorunu yaşamaya başladım?

SORU:

40 yaşındayım, oldukça hareketsiz bir yaşantım var ve bu yüzden çok kilo­luyum. Önceden herhangi bir cinsel sorunumuz olmamasına rağmen aldı­ğım kilolarla birlikte sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bunun aldığım kilolarla bir ilgisi var mı? T.E./Samsun

CEVAP:

İnsan bedeninin gerçek patronları hormonlardır. Hormonlar yiyip içtiği­mizden vücudumuzda neye ihtiyacımız olduğuna, duygu ve düşüncelimizden davranışlarımıza kadar hemen her şeyi belirleyen kimyasal uyarıcılardır. Erkek­te testosteron, kadında östrojen baskın hormondur. Kilo ve yağ oranındaki artış erkeklerde testosteronun düşmesi­ne östrojenin artmasına neden olur. Kadında üreme fonksiyonları düzen­leyen östrojenin erkeklerde belirli bir oranın üzerine çıkması cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli organik nedenleri arasındadır. Sizin durumunuzda vakit kaybetmeden daha hareketli bir yaşama geçmeniz, düzenli spor yapmaya başlamanız uygun olur. Kas ve yağ oranı kas lehine döndükçe testosteron seviyesi yükselecektir.

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

10 yıldır evli 35 yaşında bir erkeğim. Eşimle evlendiğimizden beri mutlu olamadık. Hep kavgalıyız. Bu dönemlerde eşim benimle sevişmek istiyor ama ben yapamıyorum. Bu sorunu aşabilir miyiz? C.A./Bursa

CEVAP:

İyi bir cinsel yaşam ve cinsel uyumun yolu uyumlu bir evlilikten geçer. Çatışmalı ve gergin ilişkilerde olumsuz duygular çok güçlü olduğunda cinsel istekleri baskıla­yabilir. Eşe karşı ifade edilemeyen bastı­rılmış öfke duyguları onu hazdan mahrum ederek cezalandırma isteğine dönüşebilir. Siz de öncelikle evlilik ilişkisine odaklan­malı duygusal yakınlığın oluşması sağlan­malıdır. Bunun için iletişim becerilerinin artırılması, öfke kontrolünün sağlanması ve karşılıklı hoşgörünün oluşturulması gerekir. Ancak iyi bir ilişkide yakınlık ve şehvet duyguları oluşur.

Bu alışkanlığımdan nasıl kurtulurum?

SORU:

26 yaşındayım. Cinsellikle ilk tanışmam 10 yaşında abimin dergilerine ondan gizli bakarak başladı. Ergenlikle birlikte başka bir şey düşünemez oldum ama artık rahatsız oluyorum. Bu durumdan nasıl kurtulurum? R.C./ İstanbul

CEVAP:

Yazdıklarınızdan bir cinsel bağımlılık sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Bütün ba­ğımlılıklarda görülen başarısız durdur­ma girişimleri, gittikçe daha fazlasını yapma ihtiyacı, uzak kalındığında stres yaşama cinsel bağımlılıkta da vardır. Pornografi veya erotik materyalin aşırı kullanılması ve beraberinde mastürbas­yon yapma en sık görülen cinsel bağım­lılık türüdür. Bu tür cinsel bağımlılığın en önemli nedenlerin başında duygusal ve fiziksel olgunlaşma gerçekleşme­den erken yaşta cinsel içerikli olaylara veya uyarana maruz kalmak veya şahit olmak gelir. Böyle bir deneyim aşırı bir merak ve ilgi uyandırarak kalıcı bir duygu ve davranış bozukluğuna neden olabilir. Sizin öncelikle bir psikiyatri uzmanına görünerek muayene olmanız gerekir. Onun gerekli görmesi duru­munda ilaç ve cinsel terapinin birlikte uygulandığı bir tedavi programından fay­dalanarak bu sorunu çözebilirsiniz