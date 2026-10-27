Elektrik, su, doğal gaz veya telefon faturasında beklenmedik artış görüldüğünde önce tüketim dönemi ve önceki faturalar karşılaştırılmalı. Ölçüm, tarife ya da ek hizmetlerden kaynaklanan farklar araştırılarak gerekli durumlarda kuruma itiraz edilebilir.

Hane bütçesinde önemli yer tutan faturaların bazı aylarda belirgin biçimde yükselmesi, tüketicilerin nedenini araştırmasına yol açıyor. Ancak artışın kaynağını anlamak için yalnızca ödenecek toplam tutara bakmak yeterli değil. Önce faturanın hangi dönemi kapsadığı ve tüketim miktarının değişip değişmediği incelenmeli.

Elektrik ve doğal gaz gibi hizmetlerde kullanım alışkanlıkları, hava koşulları ve evdeki cihazların çalışma süresi tüketimi etkileyebilir. Telefon faturalarında ise paket dışı kullanım, ek hizmetler veya yurt dışı bağlantıları tutarı artırabilir. Bu nedenle fatura kalemlerinin tek tek okunması gerekiyor.

Tüketim miktarı aynı kaldığı halde tutar belirgin biçimde değişmişse tarife, vergi, ücret ve diğer kalemlerin açıklaması incelenmeli. Sayaç okuma veya faturalandırma hatasından şüpheleniliyorsa ilgili hizmet sağlayıcıdan bilgi istenebilir. Başvuru sırasında fatura numarası ve ilgili dönem bilgilerini hazır bulundurmak süreci kolaylaştırabilir.

İtiraz yapılacaksa başvurunun tarihi ve kayıt numarası saklanmalı. Uyuşmazlık çözülemezse hizmet türüne göre ilgili düzenleyici kurum veya tüketici başvuru mekanizmaları araştırılabilir. Böylece artışın nedeni tahmin yürütmek yerine belgeler üzerinden değerlendirilebilir.