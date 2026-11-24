Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle vergi sisteminde elektronik belge kuralları değişiyor. 2027'de başlayacak uygulama; fatura kesiminden sinema biletlerine, ödeme kaydedici cihazlardan POS kullanımına kadar birçok alanı yeniden düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle elektronik belge uygulamalarında önemli değişikliklere gidilirken e-Arşiv Fatura, e-Bilet ve ödeme kaydedici cihazlara ilişkin yeni kurallar belirlendi.

Düzenleme kapsamında bilgi fişi tanımı kaldırılırken bazı mükelleflere yeni e-Arşiv Fatura düzenleme imkânı tanındı. Sinema işletmelerine elektronik bilet zorunluluğu getirilirken ödeme kaydedici cihazların arızalanması veya çalınması durumunda kağıt belge düzenlenmesinin de önü açıldı.

BİLGİ FİŞİ TANIMI KALDIRILDI: E-ARŞİV FATURADA YENİ DÖNEM

Tebliğle birlikte "Bilgi Fişi" tanımı yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflere yeni belge düzenleme seçenekleri sundu.

Buna göre söz konusu mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren faturalarını Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar veya izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleyebilecek.

SİNEMA İŞLETMELERİNE E-BİLET ZORUNLULUĞU

Yerli ve yabancı film gösterimi yapan sinema işletmeleri için elektronik bilet uygulamasına geçiş zorunlu hale getirildi.

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sinema giriş biletleri elektronik ortamda düzenlenecek. Bu kapsamda ilgili tebliğ bölümünün başlığı da sinema işletmelerinin e-Bilet kullanma zorunluluğunu esas alacak şekilde değiştirildi.

Ayrıca yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen e-Bilet bilgi fişi ve aylık satış raporuna ilişkin ifadeler metinden çıkarıldı.

E-Bilet uygulamasında eğlence vergisine ilişkin bölümde de bilgi fişleri ve aylık satış raporlarına yönelik atıflar kaldırıldı.

CİHAZ ARIZASI VE HIRSIZLIK DURUMUNDA KAĞIT BELGE DÜZENLENEBİLECEK

Elektronik belge düzenlenmesine izin verilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların arızalanması veya çalınması durumunda kağıt belge düzenlenebilmesine imkân tanındı.

Ancak bu uygulamadan yararlanılabilmesi için cihazın arızalandığının veya çalındığının ispatlanması ya da belgelendirilmesi gerekecek.

HEKİMLER İÇİN POS CİHAZI DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemeyle serbest meslek faaliyeti yürüten hekimlere yönelik POS cihazı uygulamasında da değişikliğe gidildi.

Buna göre e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan ve 593 sıra numaralı tebliğ kapsamında makbuz düzenleyen yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıcıları, cihazlarını iş yerlerinde bulundurmaları şartıyla ayrıca POS cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunda olmayacak.

YENİ DÜZENLEME 1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Elektronik belge düzenlemelerine ilişkin önemli değişiklikler içeren tebliğ, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.