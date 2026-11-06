Fatma Betül Sayan Kaya’nın adliye görüntülerinde taktığı güneş gözlüğü, tasarımı ve fiyatıyla gündeme yarattı. İtalyan moda markası Miu Miu’nun modellerine benzetilen gözlüğün marka ve modeli kesin olarak belirlenemezken, benzer tasarımlara sahip ürünlerin fiyatlarının 22 bin 800 TL’ye kadar çıktığı görüldü.

MİU MİU MODELLERİNE BENZETİLDİ

Kaya’nın taktığı güneş gözlüğü, retro tarzı ve oval çerçevesiyle Miu Miu koleksiyonundaki bazı modelleri akıllara getirdi. Özellikle MU 08RS VIG5D1 ve MU 13NS modelleri, tasarım açısından benzerlik gösteren ürünler arasında yer aldı.

Ancak görüntüler üzerinden gözlüğün markasını ve modelini kesin olarak tespit etmek mümkün olmadı.

BENZER MODELLERİN FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Miu Miu’nun benzer tasarıma sahip MU 13NS modelinin 1AB1A149 kodlu seçeneği, fiyat karşılaştırma sitelerinde 22 bin 200 TL’den satışa sunuldu. Modelin farklı renk ve stok seçeneklerinde ise daha düşük fiyatlarla karşılaşılabiliyor.

Benzer tasarımlara sahip bazı modellerin fiyatı ise 22 bin 800 TL’ye kadar çıkıyor.