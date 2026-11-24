Fon soruşturması kapsamında 19 gündür tutuklu bulunan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Sözcü TV muhabiri Ceylan Sever'in aktardığı bilgiye göre, Kaya'nın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz mahkeme tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Kaya'nın ev hapsi uygulanarak tahliye edilmesine hükmedildi.

5 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da tutuklanmıştı.

Kaya hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında Kaya'nın eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA HANGİ İDDİALAR YER ALDI?

Savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait OZATD hissesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.

Yazıda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kaya'nın sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğuna yönelik tespitlerin bulunduğu belirtilmişti.

Savcılık yazısında, Tera Grubu'nun şirket ve fon hesapları üzerinden OZATD hissesinde yoğun miktarda alım gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Kaya'nın ifadesine de yer verilen sevk yazısında, eski bakanın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişe dayanan bir tanışıklığının bulunduğu, hisse yatırımı sürecinde de görüşmelerinin devam ettiği aktarılmıştı. Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğünü beyan ettiği kaydedilmişti.

Sevk yazısında, Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının da işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı belirtilmişti.

HİSSELERİN SATIŞ İŞLEMİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Savcılığın sevk yazısında, OZATD hissesindeki fiyat hareketleri ve Kaya'nın gerçekleştirdiği işlemlerin tarihleri de değerlendirilmişti.

Yazıda, hisse fiyatındaki yükselişin Nisan 2026'da başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlara ilişkin tasfiye kararından bir gün öncesi olan 16 Eylül'e kadar sürdüğü ifade edilmişti.

Kaya'nın OZATD hisselerini Nisan 2026'da aldığı, 16 Eylül'de ise satış işlemi gerçekleştirdiği belirtilmişti. Söz konusu hisselerin piyasada satılmak yerine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı öne sürülmüştü.

T+0 İŞLEMİ SAVCILIĞIN DEĞERLENDİRMESİNDE YER ALDI

Sevk yazısında, OZATD hissesinin normal takas sürecinin T+2 olduğu, yani satış bedelinin işlemden sonraki iki iş günü içerisinde hesaba geçtiği hatırlatılmıştı.

Ancak Kaya'ya ait hisselerin T+0 kapsamında virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün hesaba aktarıldığı belirtilmişti.

Savcılık, işlemin fonların tasfiyesine ilişkin kararın açıklanmasından bir gün önce gerçekleştirilmesine, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle iletişimine ve yatırım miktarına dikkat çekmişti.

Sevk yazısında, bu hususların Kaya'nın hisse fiyatındaki hareketler ve tasfiye kararı hakkında önceden bilgi sahibi olduğu yönünde değerlendirmeye dayanak oluşturduğu ifade edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİNİN GEREKÇESİ AÇIKLANMIŞTI

Savcılık, sevk yazısında kaçma ve delilleri karartma şüphesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, mevcut aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağını belirtmişti.

Bu gerekçeler doğrultusunda, Kaya hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu değerlendirilerek tutuklanması talep edilmişti.

Mahkemenin son kararıyla birlikte Fatma Betül Sayan Kaya'nın 19 günlük tutukluluk süreci sona ererken, tahliyesinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle gerçekleştirilmesine hükmedildi.