AA- İstanbul'un Fatih ilçesinde tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Haseki tramvay durağı yakınında yaşanan çarpışmada yaralananların olduğu bildirildi.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürerken, polis ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.
T1 TRAMVAY HATTINDA SEFERLERDE AKSAMA
Metro İstanbul, kazanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere ilişkin açıklama yaptı.
Metro İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."