Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler geçici olarak düzenlendi.