Fatih Sultan Mehmet’in tablosu ziyarete açıldı

Fatih Sultan Mehmet’in tablosu, İstanbul’un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) halkın ziyaretine açıldı.

İtalyan ressam Gentile Bellini´nin atölyesinde 1480 yılında yapılan Fatih Sultan Mehmet tablosunu ilk günden görmek isteyen vatandaşlar İBB’nin Saraçhane’de bulunan binasına geldi. Ziyaretçiler, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü ile içeri alındı. Ziyaretçiler sergi salonunu gezdi, tablo ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Salonda Fatih Sultan Mehmet’in portresinin yanı sıra Cem Sultan’ın bastırdığı sikke, Osmanlı damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da 1476’da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor. Tabloyu görmeye gelenler sikkelere de yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler sikkeleri büyüteçlerle inceledi.