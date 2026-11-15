YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılanan ve 190 gün tutuklu kaldıktan sonra 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki karar bozuldu.

Now Haber Adliye Muhabiri Halil Sadri Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'nın karara yönelik yaptığı itiraz, Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından değerlendirildi. Kurul, yaptığı inceleme sonucunda "Altaylı'nın sözlerinin muhatabını tedirgin etmeye yeterli olmadığı" gerekçesiyle verilen hapis cezasının bozulmasına hükmetti.

Kararın ardından dava dosyası, yeniden değerlendirilmek üzere ilgili daireye geri gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Sürecin başlangıcında gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumladığı sırada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma geçirmişti.

Altaylı, söz konusu yayında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.

Bu açıklamaların kamuoyuna yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 21 Haziran sabahı sosyal medya hesabından ilgili yayından bir kesit paylaşarak, "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.