Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirmesi bankaların faiz oranlarına yansıdı. Ticari kredi faizleri yüzde 40’ın altına gerilerken, ihtiyaç kredilerinde düşüş sınırlı kaldı. Mevduat faizlerinde ise daha belirgin hareketlilik yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirmesi, bankaların kredi ve mevduat faizlerine farklı oranlarda yansıdı. Faiz indirimi ticari kredilerde sınırlı bir düşüşe yol açarken, mevduat faizlerine daha güçlü yansıdı. İhtiyaç kredisi faizleri ise yüksek seviyelerini korudu.

Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, TCMB’nin faiz indirimi kararının bir bölümü toplantı öncesinde piyasalarda fiyatlandı. Bu nedenle ticari kredi faizlerinde karar sonrasında yaşanan gerileme sınırlı kaldı. Yılbaşında yüzde 50’ye yaklaşan ticari kredi faizleri, özellikle kısa vadeli kredilerde aşağı yönlü hareket etti.

TİCARİ KREDİLERDE FAİZ YÜZDE 38-39’A KADAR GERİLEDİ

Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, PPK toplantısı öncesinde yüzde 41-42 seviyesinde bulunan en kısa vadeli ticari kredi faizleri, kararın ardından yüzde 40-41 bandına indi. Kredi notu yüksek ve finansal açıdan güçlü şirketlere sunulan kısa vadeli ticari kredilerde ise faiz oranları yüzde 38-39 seviyelerine kadar geriledi.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ SINIRLI

Ticari kredilerdeki gerilemeye karşın ihtiyaç kredisi faizlerinde belirgin bir düşüş görülmedi. Yerli özel bankalardan birinin 250 bin liranın üzerindeki, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için uyguladığı aylık faiz oranı yılbaşında yüzde 5,89 seviyesindeyken, bu hafta yüzde 5,49’a geriledi.

Veriler, politika faizindeki indirimin kredi türlerine aynı ölçüde yansımadığını ortaya koyuyor. Ticari kredilerde faizler kademeli olarak gerilerken, ihtiyaç kredilerinde düşüş daha sınırlı kaldı.