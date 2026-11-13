Facianın yaşandığı HABAŞ'ta arbede! Telefon yasağına tepki gösteren işçiler gözaltına alındı

19 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla çalışanlara yönelik cep telefonu yasağı getirildi. Telefonlarını teslim ederek fabrikaya girmek istemeyen işçiler uygulamaya tepki gösterdi. Fabrika önünde yaşanan gerginlikte işçiler ile sendika temsilcileri arasında arbede çıktı. Olayların ardından jandarma ekipleri müdahalede bulunarak çok sayıda işçiyi gözaltına aldı.