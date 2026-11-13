19 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla gündeme gelen HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, çalışanlara yönelik cep telefonu yasağı uygulaması başlatıldı. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen işçilerin turnikelerden geçerek tesise giriş yapamayacağı bildirildi. Uygulamaya tepki gösteren işçiler fabrika önünde eylem yaparken, yaşanan olayların ardından jandarma müdahale etti. Çok sayıda işçinin gözaltına alındığı bildirildi.
Evrensel'den Emirhan Durmaz'ın haberine göre, fabrika girişine asılan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatı doğrultusunda hazırlandığı belirtilen duyuruda, çalışanların cep telefonlarını fabrikaya sokmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.
Fabrika girişinde yapılan anonslarla da işçilere telefonlarını içeri sokamayacakları yönünde uyarılar yapıldı. Cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.
SABAH VARDİYASI İŞÇİLERİ FABRİKAYA GİRİŞ YAPMADI
Cep telefonu yasağına tepki gösteren sabah vardiyası işçileri, telefonlarını teslim etmek istemedikleri gerekçesiyle fabrikaya girmedi.
Fabrika önünde toplanarak bekleyişe geçen işçiler, uygulamaya karşı çıkarak "Artık yeter" sloganı attı.
Fabrikaya giriş yapmayan çalışanlar, "Türk Metal istifa" ve "Yönetim istifa" sloganları attı. İşçiler, fabrikanın giriş çıkış yolunu da kapattı. Bölgedeki kamyon şoförleri ise korna çalarak eylem yapan çalışanlara destek verdi.
FABRİKA ÖNÜNDE İŞÇİLER İLE SENDİKA TEMSİLCİLERİ ARASINDA GERGİNLİK
Eylem sırasında Türk Metal Sendikası temsilcileri ile işçiler arasında gerginlik yaşandı. Fabrikaya girmeyi reddeden çalışanlara "İçeri girin" diyerek müdahale eden sendika temsilcileriyle işçiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine arbede yaşandı. İşçilerin sendika temsilcilerini ve güvenlik şefini kovaladığı, ardından bazı sendika temsilcilerinin darbedildiği aktarıldı.
JANDARMA MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI
Fabrika önündeki eylem ve arbede sonrasında İzmir Valiliği, tesise giden yolları ulaşıma kapattı.
Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından jandarma ekipleri eylem yapan işçilere müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda işçinin gözaltına alındığı bildirildi.
HABAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Öte yandan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran da gözaltına alınmıştı.
Olaydan yaklaşık 30 saat sonra gözaltına alınan Başaran, bir günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, Başaran'ın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.