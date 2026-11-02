EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan kademeli emeklilik konusunda yeni bir adım atılmasını bekliyor. 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunanların talepleri gündemdeki yerini korurken, yürürlükte yeni bir kademeli emeklilik yasası bulunmuyor.

Türkiye'de emeklilik sistemi uzun yıllardır çalışanların en fazla takip ettiği konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik şartlarını karşılayamayan vatandaşların beklentileri farklı bir noktaya taşındı.

Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişiler, emeklilik yaşında kendilerinden önce işe girenlerle aralarındaki farkın giderilmesini istiyor. Bu nedenle kademeli emeklilik talepleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞTI MI?

2 Kasım 2026 itibarıyla kademeli emekliliği bütün ilgili çalışanlar için yürürlüğe koyan genel bir kanun düzenlemesi bulunmuyor. Meclis'e sunulan teklifler ve kamuoyunda konuşulan modeller, tek başına emeklilik hakkı doğurmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan emeklilik tablolarının resmî karar gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. Bir düzenlemenin uygulanabilmesi için yasama sürecinin tamamlanması ve yürürlüğe girmesi şart.

2000 VE 2008 ARASI İŞE GİRENLER NE İSTİYOR?

Kademeli emeklilik isteyenlerin önemli bölümünü 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlar oluşturuyor. Bu kişiler, işe giriş tarihlerine göre daha aşamalı bir emeklilik sistemi oluşturulmasını talep ediyor.

Özellikle emeklilik yaşına ulaşmak için uzun yıllar beklemek zorunda kalan çalışanlar, prim günlerini tamamlasalar bile çalışmaya devam etmek durumunda kalabiliyor. Bu durum aile bütçesi ve gelecek planlaması üzerinde etkili oluyor.

EMEKLİLİK HESABINDA HANGİ BİLGİLER ÖNEMLİ?

Emeklilik hesabı yapılırken yalnızca doğum tarihi veya işe giriş yılına bakılmıyor. İlk uzun vadeli sigorta başlangıcı, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve geçerli mevzuat birlikte değerlendiriliyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanların koşulları farklılaşabiliyor. Bu nedenle başka bir kişinin emeklilik tarihi üzerinden kendi durumunu hesaplamak yanlış sonuçlara yol açabilir.

ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNLARI BULUNUYOR MU?

Mevcut mevzuatta bazı çalışanlar için özel emeklilik imkânları bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik, engellilik durumuna bağlı haklar ve fiilî hizmet süresi zammı bunlar arasında yer alıyor.

Ancak bu uygulamaların her biri ayrı şartlara bağlı. Örneğin borçlanma yapılabilmesi, kişinin emeklilik tarihinin mutlaka öne çekileceği anlamına gelmiyor. Başlangıç tarihine ve diğer koşullara göre sonuç değişebiliyor.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNÜ KONTROL ETMEYENLER HAK KAYBI YAŞAYABİLİR

Vatandaşların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini incelemesi gerekiyor. Özellikle eski iş yerlerinde çalışılan ancak eksik bildirilen dönemler varsa bunların araştırılması önemli.

İşe giriş tarihi ile primlerin yatırıldığı dönemler arasında farklılık bulunması, emeklilik hesabını etkileyebilir. Şüpheli durumlarda SGK'dan bilgi alınması ve gerekli belgelerin saklanması yararlı olacaktır.

SON DURUM

Kademeli emeklilik milyonlarca kişinin gündeminde bulunuyor ancak yeni bir yasanın yürürlüğe girdiği söylenemez. Çalışanların kesinleşmemiş tablolarla emeklilik planı yapmaması gerekiyor.