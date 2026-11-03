EYT kapsamında emekli olan veya emeklilik hakkını kullanan vatandaşların SGK hizmet dökümündeki kayıtları kontrol etmesi önem taşıyor. Eksik gün, yanlış işyeri bildirimi ve çakışan sigortalılık kayıtları, emeklilik işlemlerinde sorun oluşturabiliyor. Uzmanlar, belgelerin düzenli saklanmasını ve uyuşmazlıkların gecikmeden araştırılmasını öneriyor.

Emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra birçok vatandaş SGK kayıtlarını yeniden inceleme ihtiyacı duymuyor. Oysa çalışma hayatı boyunca farklı işyerlerinde geçirilen süreler, prim bildirimleri ve sigortalılık türleri emeklilik hesabının temelini oluşturuyor. EYT kapsamında emekli olanlar için de hizmet kayıtlarının doğru olması önem taşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet dökümü, kişinin hangi tarihlerde ve hangi sigortalılık statüsünde bildirildiğini gösteren temel belgelerden biri. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki çalışmaların doğru görünmesi, emeklilik koşullarının değerlendirilmesinde belirleyici olabiliyor.

EKSİK GÜN VE HATALI BİLDİRİM SONRADAN SORUN ÇIKARABİLİR

Hizmet dökümünde bazı ayların eksik görünmesi, işverenin bildirim yapmaması veya çalışma günlerinin yanlış kaydedilmesi gibi durumlar yaşanabiliyor. Vatandaşın fiilen çalıştığı halde primlerinin eksik bildirilmesi, emeklilik hesabında farklı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle eski işyerlerine ait bordro, ücret pusulası ve çalışma belgelerinin saklanması önemli.

Bazı çalışanların farklı işyerlerinde veya farklı sigortalılık statülerinde çalışmaları nedeniyle kayıtlarında çakışmalar bulunabiliyor. Bu tür durumlarda hangi sürenin nasıl değerlendirileceği mevzuata ve somut çalışma kayıtlarına göre belirleniyor. Her eksik görünen günün otomatik olarak emeklilik hesabına eklenmesi mümkün değil.

EYT kapsamında emekli olanların da yalnızca maaş tutarını değil, emeklilikte esas alınan hizmet ve kazanç kayıtlarını kontrol etmesi yararlı olabilir. Özellikle emeklilik başvurusu öncesinde yapılan hizmet birleştirmeleri ve borçlanmaların sisteme doğru yansıyıp yansımadığı incelenmeli.

SGK KAYITLARINDA HATA GÖRENLER NE YAPMALI?

Öncelikle e-Devlet üzerinden SGK tescil ve hizmet dökümü kontrol edilmeli. Hatalı veya eksik olduğu düşünülen kayıtların tarihleri not edilmeli ve varsa çalışma belg