EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve emeklilik için gün sayan vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihi ve prim şartlarını araştırıyor. Emeklilik hesaplamasında yalnızca yaş değil, ilk sigortalılık tarihi ve çalışma statüsü de belirleyici oluyor.

Emeklilik planı yapan vatandaşların öncelikle SGK kayıtlarındaki ilk sigortalılık tarihini kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik koşulları, kişinin hangi tarihte ve hangi statüde sigortalı olduğuna göre değişebiliyor.

EYT düzenlemesi belirli bir tarih öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsadı. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar ise kendi sigorta statülerine göre belirlenen yaş, prim günü ve diğer şartları tamamlamak zorunda.

4A, 4B ve 4C kapsamında çalışanların emeklilik koşulları aynı olmayabiliyor. Bu nedenle başka bir kişinin emeklilik hesabını kendi durumuna doğrudan uygulamak doğru değil.

EKSİK PRİMİ OLANLAR HANGİ YOLLARI ARAŞTIRMALI?

Emeklilik için yeterli prim günü bulunmayan vatandaşlar, kendi durumlarına uygun borçlanma veya isteğe bağlı sigorta seçeneklerini araştırabiliyor. Ancak her borçlanma türü herkes için geçerli değil.

Askerlik ve doğum borçlanması gibi uygulamalarda belirli şartlar aranıyor. Borçlanmanın sigorta başlangıcına etkisi de kişinin sigortalılık geçmişine göre değişebiliyor.

Özellikle doğum borçlanmasında doğum tarihi, sigorta başlangıcı ve doğum sonrasında geçen süre gibi unsurlar dikkate alınıyor. Askerlik borçlanmasında da askerlik süresi ve sigortalılık başlangıcı önem taşıyor.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü kontrol etmesi ve emeklilik hesaplamasını resmi SGK kanallarından doğrulaması gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgilerle yapılan planlamalar emeklilik tarihinin hatalı hesaplanmasına neden olabilir.