Evlilikteki sorunlar yatak odasında çözülmez

Çiftler arasında önemli problemler karşılıklı konuşup, anlaşarak çözülmeli. Örneğin bir kavganın ardından seks yaparak barışmak ortadaki sorunu çözmez geçici olarak öteler…

Kavgadan sonra ilişki yaşanır mı?

SORU:

Bir yıldır evliyiz. Eşimle ne zaman kavga etsek hemen ardından sevişmek istiyor. Ben ise sorunu çözmeden istemiyorum. Eşim ısrarcı oluyor. Bu ne kadar doğru? F.N./Edirne

CEVAP:

Bazı eşler yaşanan sorunların ya da kavgaların ardından cinsellik yaşayarak bunların üstünü örtebilir. Böyle bir durumda incinen ve kırılan taraf duygularının anlaşılmadığını, dikkate alınmadığını düşünerek eşine karşı daha fazla öfke duyarak eşini reddebilir. Bu alışkanlığa dönüşerek zamanla cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Yatak odası evlilikteki sorunların çözülme yeri değil, yakın duyguların yaşandığı özel bir alandır. Çiftlerin önce anlaşamadıkları konuları çözüp, sonra cinsellik yaşamaları daha uygundur.

Eşimle bu dertten nasıl kurtuluruz?

SORU:

3 yıldır evli olmama rağmen eşimle henüz gerçek bir cinsel ilişki yaşayamadık. Eşim başlarda çok ilgiliydi ama zamanla o da bıktı ve artık ayrı odalarda yatıyoruz. Bu sorunu nasıl çözeriz? H.L./İstanbul

CEVAP:

Cinsel ilgi ve istek karşılıklı olarak bir haz ve memnuniyet duygusu yarattığı sürece devam eder, tekrarı istenir. Tekrarlarla pekişerek pozitif bir döngü yaratır. Eşlerden birindeki bir cinsel işlev bozukluğu bu pozitif döngüyü bozar. Eşleri vajinismus olan erkekler, sonuçlanmayan cinsel birleşme denemeleri sonucunda hayal kırıklığı yaşayarak cinsellikten uzaklaşabilir, kendi kendini tatmine ya da başka doyum yollarına yönelebilirler. Bazı erkekler karşılıksız kalan cinsel enerjilerini başka alanlara kaydırarak aşırı çalışma, oyun veya telefon bağımlılığı gibi sorunu sürdürebilecek davranışlara yönelebilir. Vajinismus tedavi edilebilir cinsel işlev bozukluğudur. Vakit kaybetmeden deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz.

SORU:

2 yıldır evliyim. 4 aylık bir gebeliğim var. Eşim sürekli cinsel birliktelik yaşamak istiyor ama ben bebeğe zarar gelir karşı çıkıyorum. Bu dönemde ilişkiye girmek doğru mu? N.F./Bursa

Gebelik döneminde cinsel ilişkinin yaşanmaması gerektiği bir hurafedir. Özel sağlık sorunları nedeniyle doktor tarafından yasaklanmadığı sürece çift karşılıklı olarak istiyorsa ve rahatsız olmuyorlarsa adet dönemlerinde cinsel ilişkiye girmekte çoğu zaman bir sakınca yoktur. Enfeksiyon riskine karşı prezervatif kullanmak önemlidir. Kanama ya da düşük riski taşımıyorsanız, hamileyken de eşinizle cinsel ilişkiye girilmesinde bir sakınca yoktur. Normal bir hamilelik sırasında seks yapmak çocuk sağlığını olumsuz etkilemez. Bu dönemde eşinden her zamankinden fazla destek görmeye, sevildiğini, arzulandığını ve bu haliyle de beğenildiğini duymaya ihtiyacı olan kadın bu yaklaşımla rahatlayabilir ve güven duygularını pekiştirebilir.