DHA- İstanbul Gaziosmanpaşa’da okul çıkışı iki çocuğuyla kaldırımda yürüyen 41 yaşındaki Canan Erdoğan, hızla üzerlerine gelen minibüsü fark edince çocuklarını son anda kenara itti. İki çocuğunun hayatını kurtaran anne, kaldırıma savrulup üzerine devrilen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde okul çıkışında yürekleri parçalayan bir kaza meydana geldi. 41 yaşındaki Canan Erdoğan, okuldan aldığı iki çocuğuyla birlikte Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki kaldırımda evine doğru yürüyordu.

ÇOCUKLARINI İTEREK KURTARDI, KENDİSİ ALTINDA KALDI

İddiaya göre, aşırı süratli olduğu ve trafikte makas atarak ilerlediği belirtilen minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu. Minibüsün üzerlerine doğru geldiğini fark eden Canan Erdoğan, saniyeler içinde iki çocuğunu yolun kenarına iterek kurtardı.

Ancak hızla ilerleyen minibüs, talihsiz kadına çarptıktan sonra yol kenarındaki toprak alana savruldu ve Erdoğan’ın üzerine devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar, el birliğiyle devrilen minibüsü kaldırarak ağır yaralanan kadını aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Canan Erdoğan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"MİNİBÜS MAKAS ATARAK GELİYORDU, HATA SÜRÜCÜNÜN"

Kazaya tanıklık eden çevre esnafından Zahit Mahmut, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da anne ve 2 çocuğu kaldırımda yürüyordu. Araç kontrolden çıkıp bu alana kadar savruldu ve direkt üzerlerine devrildi. Anne son anda çocuklarını kurtardı ama kendisi altında kaldı. Çocuklar sağ kurtuldu, kadın maalesef vefat etti. Araç çok hızlı geliyordu, tamamen minibüsün hatası."

Kazanın ardından minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.