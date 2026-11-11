Ev sahiplerinin yaptığı bazı hatalar, konutların piyasa değerini düşürebiliyor. Uzmanlar, evin değerini korumak ve satış sürecinde kayıp yaşamamak için dikkat edilmesi gereken detaylara işaret ediyor.

Evini satmayı düşünen mülk sahipleri çoğu zaman çevredeki ilan fiyatlarını inceleyerek satış bedeli belirliyor. Ancak ilan fiyatları, konutun gerçek piyasa değerini tek başına göstermiyor.

Aynı mahallede bulunan iki dairenin fiyatı arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Binanın yaşı, katı, cephesi, gün ışığı alması ve ulaşım olanaklarına yakınlığı bu farkta etkili olabiliyor.

BAKIMSIZLIK VE EKSİKLER FİYATI ETKİLEYEBİLİR

Tesisat sorunları, rutubet, su sızıntısı ve bakımsız ortak alanlar alıcıların kararını olumsuz etkileyebilir. Satış öncesinde gerekli bakım ve onarımların yapılması konutun daha iyi sunulmasını sağlayabilir.

Binanın dış cephesi, asansörü, çatısı ve ortak kullanım alanları da alıcıların dikkat ettiği unsurlar arasında yer alıyor. Yalnızca dairenin içini yenilemek her zaman yeterli olmayabilir.

TAPU VE BELGELERİ HAZIR TUTUN

Tapu kaydındaki bilgilerle konutun fiilî durumunun uyumlu olması önem taşıyor. Projeye aykırı değişiklikler veya eksik belgeler satış sürecinde soru işaretleri oluşturabilir.

Evini satacak kişilerin gerçekçi fiyat araştırması yapması, gerekli belgeleri önceden hazırlaması ve konutun eksiklerini açıkça belirtmesi gerekiyor. Doğru fiyatlandırma ve şeffaf bilgi, satış sürecini kolaylaştırabilir.