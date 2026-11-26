Ev, arsa veya tarlasına ait tapu belgesini kaybeden vatandaşların taşınmaz üzerindeki mülkiyet haklarının ortadan kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Tapu senedinin kaybolması ile tapu kaydının silinmesi birbirinden tamamen farklı işlemler olarak değerlendiriliyor.

Taşınmaz sahibi olan kişiler, yıllar önce aldıkları evin veya arsanın tapu senedini kaybettiklerinde endişe yaşayabiliyor. Özellikle miras kalan veya uzun süredir kullanılmayan taşınmazlarda eski belgelerin bulunamaması sık karşılaşılan sorunlardan biri.

Tapu senedinin kaybolması, tek başına taşınmazın mülkiyetinin kaybedildiği anlamına gelmiyor. Mülkiyet hakkı, tapu sicilindeki resmi kayıt üzerinden takip ediliyor.

KAYIP TAPU İÇİN YENİDEN İŞLEM YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Tapu Bilgileri Sorgulama hizmetinden yararlanarak adlarına kayıtlı taşınmazları kontrol edebiliyor. Ayrıca Web Tapu sistemi üzerinden çeşitli tapu işlemleri yürütülebiliyor.

Taşınmazın güncel tapu kayıtlarına ilişkin bilgi almak isteyen kişiler ilgili tapu müdürlüğüne başvurabiliyor. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra taşınmaza ilişkin resmi kayıtlar incelenebiliyor.

Eski tapu senedinin fiziksel olarak bulunamaması, satış veya miras işlemlerinin otomatik olarak yapılamayacağı anlamına gelmiyor. İşlemler güncel tapu sicili esas alınarak yürütülüyor.

TAPU KAYDINDA HATA VARSA NASIL DÜZELTİLİR?

Bazı durumlarda vatandaşlar yalnızca tapu belgesini kaybetmekle kalmıyor, tapu sicilinde isim, soyadı, hisse veya yüzölçümü gibi bilgilerde farklılıklarla da karşılaşabiliyor.

Basit maddi hataların düzeltilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne başvuru yapılması mümkün olabiliyor. Ancak mülkiyet hakkını etkileyen ciddi uyuşmazlıklar mahkeme kararı gerektirebiliyor.

Özellikle eski tapu kayıtları bulunan taşınmazlarda kadastro bilgileri ve güncel parsel numaralarının kontrol edilmesi önemli. Eski belgelerde yer alan bilgiler ile bugünkü kayıtlar arasında farklılık bulunabiliyor.

Uzmanlar, tapu belgelerinin kaybolması durumunda panik yapılmamasını, ancak taşınmaz bilgilerinin resmi kanallardan kontrol edilmesini öneriyor. Mülkiyet hakkını korumak için yalnızca fotokopi veya eski belgeler yerine güncel tapu kayıtlarına güvenilmesi gerekiyor.