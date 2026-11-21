Oturduğu evi satarak ailesiyle kiralık eve taşınan ve tüm parasını 1 kilogram külçe altına yatıran vatandaş, umduğu kazancı elde edemedi. Mart 2026'da yaklaşık 6 milyon 510 bin liraya altın alan yatırımcının birikimi, fiyatlardaki düşüşle 5 milyon 800 bin lira seviyesine geriledi. Kira, depozito ve taşınma giderleri de hesaba katıldığında toplam kaybın 900 bin liraya yaklaştığı hesaplandı.

İki çocuk babası bir vatandaş, 27 Mart 2026 tarihinde oturduğu evi satarak elde ettiği parayla 1 kilogram külçe altın satın aldı. Yatırım yapmak amacıyla ailesiyle birlikte kiralık eve taşınmayı göze alan vatandaş, tüm birikimini altına yatırdı. Ancak altın fiyatlarında yaşanan gerileme, yatırımcının beklentilerini olumsuz etkiledi.

"1-2 YILDA DÖRT EV ALABİLECEĞİM"

Evini satarak altın alma kararını savunan vatandaş, kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösterdi. Yatırımından yüksek kazanç elde edeceğine inandığını belirten vatandaş, altın fiyatlarındaki yükselişle 1-2 yıl içerisinde dört ev satın alabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ YATIRIMCININ HESABINI BOZDU

Vatandaşın altın satın aldığı dönemde gram altının fiyatı yaklaşık 6 bin 510 lira seviyesindeydi. Ancak sonraki süreçte yaşanan düşüş, yatırımcının elindeki altının piyasa değerini de önemli ölçüde azalttı.

20 Kasım 2026 itibarıyla bazı piyasa verilerinde gram altının 5 bin 800 lira seviyelerine gerilemesiyle 1 kilogram külçe altının değeri yaklaşık 5 milyon 800 bin liraya düştü.

Bu fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre yatırımcının yalnızca altın fiyatındaki gerilemeden kaynaklanan kaybı yaklaşık 710 bin liraya ulaştı.

ALTINDAKİ KAYBA KİRA VE TAŞINMA MASRAFLARI DA EKLENDİ

Yatırımcının maliyeti yalnızca altın fiyatlarındaki düşüşle sınırlı kalmadı. Oturduğu evi sattıktan sonra kiralık konuta taşınan vatandaş, bu süreçte kira, depozito ve taşınma giderlerini de karşılamak zorunda kaldı.

Altın fiyatındaki düşüşten kaynaklanan değer kaybına söz konusu giderlerin de eklenmesiyle vatandaşın toplam zararının yaklaşık 900 bin liraya yaklaştığı belirtildi.