Evinde ayda 10 günden az gündelikçi çalıştıranlar için günlük iş kazası primi 22,02 lira. Avukat Murat Emergen, sigortanın çalışanı iş kazalarına karşı güvenceye aldığını, işvereni de yüksek tazminat yükümlülüklerine karşı koruduğunu belirtti. Sigortasız çalıştırmanın tespiti halinde idari para cezası uygulanabiliyor.

AA- Evinde ayda 10 günden az süreyle gündelikçi çalıştıranların ödeyeceği günlük 22,02 liralık sigorta primi, çalışan için iş kazası güvencesi sağlıyor. Avukat Murat Emergen, sigorta yaptırılmamasının işveren açısından yüksek tazminat ve idari para cezası riski taşıdığına dikkat çekti.

Emergen, sigortanın kalıcı yaralanma, sakatlık veya geçici iş göremezlik durumlarında çalışanı ve ailesini koruduğunu belirterek, "Ev ortamında yaşanabilecek her türlü iş kazasında günlük ödenen 22,02 liralık iş kazası primi, işvereni yüksek tazminat ve gelir yükümlülüğünden koruyan yasal bir güvencedir." dedi.

Sigortasız çalıştırmanın hastane kayıtları, kolluk tutanakları veya SGK denetimleriyle tespit edilebileceğini söyleyen Emergen, bu durumda işverene idari para cezası uygulanabileceğini ifade etti.

PRİM NASIL HESAPLANIYOR?

Sosyal güvenlik uzmanı Muhammet Bayram, ayda 10 günden az çalıştırılanlar için günlük primin, günlük brüt asgari ücretin alt sınırı olan 1101 liranın yüzde 2'si üzerinden hesaplandığını açıkladı. Buna göre bir günlük en düşük ve sabit prim tutarı 22,02 lira oluyor.

Bayram, 10 günlük çalışma sınırının aynı işveren yanında geçirilen süreye göre değerlendirildiğini belirtti. Bir kişinin ayda beş ayrı evde dörder gün çalışması halinde, her bir işveren yanındaki çalışma 10 günden az çalışma kapsamında değerlendirilebiliyor.

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

SGK'nin "Kolay İşverenlik" uygulaması kapsamında sigortalılık işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşveren, "4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama" hizmetinden çalışanın kimlik bilgilerini girip çalışacağı günleri takvimden seçerek bildirimde bulunuyor. Hesaplanan prim internet üzerinden ödeniyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASINI KAPSAMIYOR

Uzmanların verdiği bilgiye göre bu sigorta, yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolunu kapsıyor; Genel Sağlık Sigortası'nı içermiyor. Emergen, çalışanın hizmet verdiği sırada grip olması, tansiyonunun düşmesi veya tedavi ihtiyacı duyması gibi durumların bu kapsamda karşılanmadığını belirtti.

Emergen'in aktardığına göre sigortalı çalışanlar, iş kazası halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor; protez ve tıbbi cihaz ihtiyaçları karşılanıyor. Çalışma gücünü kaybedenlere malullük aylığı bağlanabileceğini belirten Emergen, vefat halinde hak sahiplerine ölüm geliri sağlanabileceğini de söyledi.

Çalışanlar, kalan günlerin primini isteğe bağlı olarak kendileri ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma ve 4A statüsünde emeklilik günü biriktirme hakkına da kavuşabiliyor.