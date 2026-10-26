Sürekli temizlenen evlerde bile kısa süre içinde yeniden toz birikebiliyor. Tozun bir bölümü dışarıdan gelirken bir bölümü kumaş lifleri, cilt döküntüleri ve ev içindeki diğer parçacıklardan oluşuyor.

Ev temizliğinin ardından kısa süre içinde mobilyaların üzerinde yeniden toz görülmesi, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bunun nedeni, tozun tek bir kaynaktan oluşmaması.

Ayakkabılarla eve taşınan parçacıklar, açık pencerelerden gelen dış ortam tozu, halı ve kumaşlardan ayrılan lifler ile günlük yaşam sırasında ortaya çıkan küçük parçacıklar ev tozuna katkıda bulunabiliyor. Hava hareketleri de bu parçacıkların yüzeyler arasında taşınmasına neden olabiliyor.



Tozu azaltmak için yüzeylerin nemli bezle silinmesi, uygun filtreli elektrikli süpürge kullanılması ve evin düzenli havalandırılması fayda sağlayabilir. Özellikle alerjisi olan kişilerin yatak odası temizliğine dikkat etmesi ve tekstil ürünlerini düzenli yıkaması önem taşıyor.

