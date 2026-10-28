Eski gümüş renkli kaşıklar, tepsiler ve çatal takımları ailelerden kalan eşyalar arasında bulunabiliyor. Ancak bir eşyanın gümüş gibi görünmesi, gerçekten gümüşten üretildiğini kanıtlamıyor.

Eski ev eşyalarını düzenleyen kişiler, çekmecelerde veya vitrinlerde yıllardır duran çatal, kaşık ve servis takımlarıyla karşılaşabiliyor. Özellikle aile büyüklerinden kalan parçalar, hem hatıra hem de maddi değer açısından merak uyandırıyor. Ancak bu eşyaların gerçek niteliğini anlamak için yalnızca rengine ve ağırlığına bakmak yeterli değil.

Bazı gümüş ürünlerde ayar veya üretici damgası bulunabiliyor. Bu işaretler, ürünün hangi standartta üretildiğini araştırmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte damgaların doğru okunması ve ürünün gerçekten belirtilen metalden yapıldığının doğrulanması gerekiyor.

Gümüş kaplama eşyalar ile masif gümüşten üretilmiş parçalar arasında malzeme bakımından önemli farklar bulunuyor. Kaplama ürünlerde yüzeyin altında farklı bir metal kullanılabiliyor. Bu nedenle yalnızca parlak görünüm üzerinden fiyat tahmini yapmak yanıltıcı olabilir.

Evinde eski gümüş eşya bulunanların önce damgaları incelemesi, üretici bilgilerini araştırması ve gerektiğinde uzman değerlendirmesi alması yararlı olabilir. Parçaları sert kimyasallarla parlatmak, yüzey kaplamasına zarar verebilir. Satış düşünülüyorsa metalin niteliği, ağırlığı ve işçilik değeri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.